Gala Harriers under-17 Sam Robertson was third in 10:40 at Sunday’s Borders Cross-Country Series junior race at Lauder (Photo: Steve Cox)placeholder image
Gala Harriers under-17 Sam Robertson was third in 10:40 at Sunday’s Borders Cross-Country Series junior race at Lauder (Photo: Steve Cox)

​In pictures: Three top-five Borders Cross-Country Series places for Gala Harriers juniors

By Darin Hutson
Published 4th Nov 2024, 16:42 BST
This season’s Borders Cross-Country Series junior race at Lauder was won by Team East Lothian Athletics Club under-13 Tom Ibbs on Sunday in 10:18.

Gala Harriers under-17 Sam Robertson was the first Borderer home, placing third in 10:40.

Here’s how this year’s race went in photos …

See also …

https://www.thesouthernreporter.co.uk/sport/other-sport/in-photos-second-borders-cross-country-series-win-on-bounce-for-edinburghs-tom-martyn-4852262

Gala Harriers under-nine Reagan Allan was 147th in 18:24 at Sunday’s Borders Cross-Country Series junior race at Lauder (Photo: Steve Cox)

1. Sunday’s Borders Cross-Country Series junior race at Lauder

Gala Harriers under-nine Reagan Allan was 147th in 18:24 at Sunday’s Borders Cross-Country Series junior race at Lauder (Photo: Steve Cox) Photo: Steve Cox

Photo Sales
Lauderdale Limpers under-nine Toby Middlemiss was 109th in 15:11 at Sunday’s Borders Cross-Country Series junior race at Lauder (Photo: Steve Cox)

2. Sunday’s Borders Cross-Country Series junior race at Lauder

Lauderdale Limpers under-nine Toby Middlemiss was 109th in 15:11 at Sunday’s Borders Cross-Country Series junior race at Lauder (Photo: Steve Cox) Photo: Steve Cox

Photo Sales
Gala Harriers under-13 Annabelle Stewart was 57th in 13:00 at Sunday’s Borders Cross-Country Series junior race at Lauder (Photo: Steve Cox)

3. Sunday’s Borders Cross-Country Series junior race at Lauder

Gala Harriers under-13 Annabelle Stewart was 57th in 13:00 at Sunday’s Borders Cross-Country Series junior race at Lauder (Photo: Steve Cox) Photo: Steve Cox

Photo Sales
Teviotdale Harriers under-17 Jessica Smith was 56th in 12:58 at Sunday’s Borders Cross-Country Series junior race at Lauder (Photo: Steve Cox)

4. Sunday’s Borders Cross-Country Series junior race at Lauder

Teviotdale Harriers under-17 Jessica Smith was 56th in 12:58 at Sunday’s Borders Cross-Country Series junior race at Lauder (Photo: Steve Cox) Photo: Steve Cox

Photo Sales
Previous
1 / 8
Next Page
News you can trust since 1855
Follow us
©National World Publishing Ltd. All rights reserved.Cookie SettingsTerms and ConditionsPrivacy notice