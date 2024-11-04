​In pictures: Three top-five Borders Cross-Country Series places for Gala Harriers juniors

Gala Harriers under-17 Sam Robertson was the first Borderer home, placing third in 10:40.
Here’s how this year’s race went in photos …
1. Sunday’s Borders Cross-Country Series junior race at Lauder
Gala Harriers under-nine Reagan Allan was 147th in 18:24 at Sunday’s Borders Cross-Country Series junior race at Lauder (Photo: Steve Cox) Photo: Steve Cox
2. Sunday’s Borders Cross-Country Series junior race at Lauder
Lauderdale Limpers under-nine Toby Middlemiss was 109th in 15:11 at Sunday’s Borders Cross-Country Series junior race at Lauder (Photo: Steve Cox) Photo: Steve Cox
3. Sunday’s Borders Cross-Country Series junior race at Lauder
Gala Harriers under-13 Annabelle Stewart was 57th in 13:00 at Sunday’s Borders Cross-Country Series junior race at Lauder (Photo: Steve Cox) Photo: Steve Cox
4. Sunday’s Borders Cross-Country Series junior race at Lauder
Teviotdale Harriers under-17 Jessica Smith was 56th in 12:58 at Sunday’s Borders Cross-Country Series junior race at Lauder (Photo: Steve Cox) Photo: Steve Cox