Good sports come out to play in Stow

Sporting superstars of all ages turned out in force for each of the annual Stow Sports events last week.

The week-long celebrations included everything from a treasure hunt, the Hillheid race and pet show to competitive athletics, sheaf toss and a tug-of-war competition.

Stow Pipe Band leads the fancy dress parade on Friday night.

Away from the sports pitch, there was also a cheese and wine night and an end-of-week ceilidh.

As always the fancy dress, led by Stow Pipe Band, proved a popular event on Friday evening with hundreds gathering to take part and watch from the sidelines.

And there were, of course, trophies and medals a plenty.

Winners as follows:

Cheeky little knomes enjoy the fancy dress.

Soccer Fives: Wet Baguette beat Lananas in Pyjamas; Pjanic At The Disco beat Earlston Rhymers

Football: Stow 6-3 Killochyett

Children’s Superstars – Girls: Holly Robertson and Megan Haley-Smith

Boys: Max McVie, Ewan McGarrity and Cameron McBeath

Tossing the sheaf – Gavin Bloomfield and Dana Gowans.

Hillheid Race – Primary: Jessica Hendry and Rory Cairns

Secondary: Lucy Weir and Iain Houston

Adults: Leonie Cairns and Jack Murray-Dickson

Fancy dress – David Brown as Donald Trump

Novelty Races

Under 5 years: 1. Chase Donald, 2. David Dearden, 3. Flora Stirling, 4. Max Stewart, 5. Erin Wood, 6. Callum Wood, 7. Chloe Graham

5 - 6 years Egg and Spoon (Girls): 1. Clara Wilson, 2. Hazel Graham, 3. Holly Weir

5-6 Bean Bag Race (Girls): 1. Niamh Newton, 2. Clara Wilson, 3. Hazel Graham

5-6 Sack Race (Girls): 1. Hazel Graham, 2. Holly Weir, 3. Sophie Murphy

5 – 6 Years Bean Bag Balance (Boys): 1 Euan Robertson, 2 Duncan Hardie, 3 Jack Macvie

5 – 6 Years Egg and Spoon Race (Boys): 1 Gus Stirling, 2 Leo Rossman, 3 Duncan Hardie

5 – 6 Years Sack Race (Boys): 1 Ewan Robertson, 2 Duncan Hardie, 3 Jack Macvie

7-8 boys Egg and Spoon: 1. Murray Hendry, 2. Max Macvie, 3. Connor Gowans

7-8 boys Skipping Race: 1. Murray Hendry, 2. Lewis Murphy, 3. Laurie McBeath

7-8 Boys Sack Race: 1. Murray Hendry, 2. Rohan Ross, 3. Lawrie McBeath

7-8 years girls Skipping Race : 1. Abi Hibberd, 2. Mirren Newton

7-8 year girls Sack Race: 1. Abi Hibberd, 2. Mirren Newton, 3. Clara Wilson

9 – 12 Girls 3 Legged Race: 1. Megan Healey-Smith and Meghan Hendry, 2. Maggie Hodgson and Ella Smith, 3. Adele Alliston and Aaliyah Mason

9-12 girls Sack Race: 1. Megan Healey-Smith, 2. Ella Smith, 3. Maggie Hodgson

9-12 girls Skipping Race: 1. Megan Healey-Smith, 2. Tahlia Collins, 3. Aaliyah Mason

9-12 girls Egg and Spoon Race : 1. Aaliyah Mason, 2. Ziva Birch, 3. Meghan Hendry

9-12 Girls Bean Bag Balance Race: 1. Ziva Birch , 2. Megan Healey-Smith, 3. Aaliyah Mason

9-12 Boys Sack Race: 1. Roan Marshall, 2. Sam Glennon, 3. Rory Cairns

9-12 boys Skipping Race: 1. Rory Cairns, 2. Alex Black , 3. Nathan Reid

9-12 Boys Egg and Spoon Race: 1 Alex Black, 2 Alfie Ramm, 3 Isaac Murphy

9-12 Boys Bean Bag Balance Race: 1 Alex Black, 2 Sam Glennon, 3 Cai Johnson

9-12 Boys 3 Legged Race: 1 Nathan Reid and Sam Glennon, 2 Roan Marshall and Aaron Johnston, 3 Max Macvie and James Steele

13-14 Years Boys Sack Race: 1 Russell Kerr, 2 Ben Naylor, 3 Iain Houston

13-14 Years Boys Skipping Race: 1 Ben Naylor, 2 Iain Houston, 3 Cameron McBeath

13-14 Years Boys Egg and Spoon Race: 1 Russell Kerr, 2 Ben Naylor, 3 Aidan Hodgson

13-14 Years Boys Three Legged Race: 1 Ben Naylor and Russell Kerr, 2 Aidan Hodgson and Zafer Renton, 3 Iain Houston and Cameron McBeath

13-14 Years Bean Bag Balance Race: 1 Russell Kerr, 2 Zafer Renton, 3 Ben Naylor

13-14 Years Girls Sack Race: 1 Layla Whitson, 2 Anna Murray, 3 Lucy Weir

13-14 Years Girls Egg and Spoon Race: 1 Layla Whitson, 2 Anna Murray, 3 Lucy Weir

13-14 Years Girls Three Legged Race: 1 Lucy Weir and Ella Mundell, 2 Layla Whitson and Aimee Weir, 3 Anna Murray and Partner

13-14 Years Girls Skipping Race: 1 Ella Mundell, 2 Lucy Weir, 3 Layla Whitson

13-14 Years Girls Bean Bag Balance Race: 1 Lucy Weir , 2 Ella Mundell, 3 Layla Whitson

Adults Skipping Race: 1 Thea Naylor, 2 Kris Easter, 3 Molly Glennon

Adults Egg and Spoon Race: 1 Kris Easter, 2 Matthew Comiskey, 3 Jim Hendry

Adults Sack race: 1 Callum Hunter, 2 Callum Clarke, 3 Fraser Hunter

Adults 3 Legged Race: 1 Gregor Hunter and Callum Hunter, 2 Fraser Hunter and Scott Hunter, 3 Molly Glennon and Thea Naylor

Adults Bean Bag Balance Race: 1 Matthew Comiskey, 2 Douglas Weir, 3 Tina Cunningham

Adults Wheelbarrow Race: 1 Matthew Comiskey and Innes Campbell, 2 Jim Hendry and Kris Easter, 3 Razer Anderson and Ewan Robinson

Flat Races.

Under 5 Boys: 1. Jack Macvie, 2. Dominic Higgins, 3. Ralph Johnson

Under 5 Girls: 1 Haley Wood, 2 Cara McCaw, 3 Erin Wood

5 Year Old Boys: 1 Jack Macvie, 2 Euan Robinson, 3 Ralph Johnson

5 Year Old Girls: 1 Hazel Graham, 2 Sophie Murphy

6 Year Old Boys: 1 Nairn Marshall, 2 Innes Hodgson, 3 Samuel Healey-Smith

6 Year Old Girls: 1 Holly Weir, 2 Hazel Graham, 3 Leona Easter and Sophie Murphy

7 – 8 Year Old Boys: 1 Murray Hendry, 2 Max Macvie, 3 Rohan Ross

9 – 10 Year Old Boys: 1 Roan Marshall, 2 Rory Cairns, 3 Aaron Johnston

9 – 10 Year Old Girls: 1 Ziva Birch, 2 Holly Robertson, 3 Lily Mackenzie

11 -12 Year Old Boys: 1 Nathan Reid, 2 Alex Black

11 -12 Year Old Girls: 1 Megan Healey-Smith, 2 Meghan Hendry, 3 Ella Smith

13 – 14 Year Old Girls (Malcolm Cup): 1 Lucy Weir, 2 Layla Whitson, 3 Aimee Weir

13 – 14 Year Old Boys (Malcolm Cup): 1 Russell Kerr, 2 Ben Naylor, 3 Zafer Renton

13 -14 Year Old Boys 300m: 1 Russell Kerr, 2 Sam Glennon, 3 Ben Naylor

13 -14 Year Old Girls 300m: 1 Lucy Weir, 2 Layla Whitson, 3 Ella Mundell

9-12 Boys Long Jump: 1. Sam Glennon, 2. Nathan Reid, 3 Roan Marshall

9 -12 Girls Long Jump: 1 Ella Smith, 2 Alayah Mason, 3 Megan Healey-Smith

9-12 Boys High Jump: 1 Nathan Reid, 2 Sam Glennon, 3 Roan Marshall

9 -12 Girls High Jump: 1 Megan Healey-Smith, 2 Ella Smith, 3 Adele Alliston

13 – 14 Year Old Boys Long Jump: 1 Russell Kerr, 2 Ben Naylor, 3 Aidan Hodgson

13 – 14 Year Old Girls Long Jump: 1 Layla Whitson, 2 Lucy Weir, 3 Aimee Weir

13 – 14 Year Old Boys High Jump: 1 Russell Kerr, 2 Ben Naylor, 3 Zafer Renton

13 – 14 Year Old Girls High Jump: 1 Ella Mundell, 2 Lucy Weir, 3 Aimee Weir

Children’s Cycle Race (Junior Cycle Cup): 1. Alex Black, 2. Rory Cairns, 3. Reece Kerr

Mother’s Race: 1. Alison Baker, 2. Leonie Cairns, 3. Danni Jihnston

Father’s Race: 1 Peter Cairns, 2 Kris Easter, 3 Gavin Davidson

Pipe Band Race: 1 Alastair Robinson, 2 Alex Scott, 3 Callum Beattie

Mens 120m (Edinburgh Cup): 1. Callum Clarke, 2. Kris Easter, 3. Gregor Hunter

Ladies 70m (Watson Cup): 1 Claire Hendry , 2 Aaron Gillies, 3 Dani Gowans

Mens 200m: 1 Callum Clarke, 2 Scott Hunter, 3 Douglas Weir

Ladies 200m: 1 Claire Hendry, 2 Dani Gowans, 3 Aaron Gillies

800m (Miller Cup): 1 Frazer Anderson, 2 Callum Hunter, 3 Fraser Hunter

800m (Ladies): 1 Leonie Cairns, 2 Vicky Stirling, 3 Angela Hibberd

1500m (Cochrane Cup): 1 Adam Priestley, 2 Andrew Lawrie, 3 Callum Clarke

Men’s Long Jump: 1. Fraser Hunter, 2. Gregor Hunter, 3. Kris Easter

Men’s Triple Jump: 1 Fraser Hunter, 2 Gregor Hunter, 3 Kris Easter

Men’s High Jump: 1 Gregor Hunter, 2 Callum Clarke, 3= Fraser Hunter and Kris Easter

Men’s Shot Putt: 1 Kris Easter, 2 Tom Weir, 3 Gregor Hunter

Ladies Long Jump : 1 Laura Collins, 2 Danni Johnston, 3 Jess Robinson

Ladies Triple Jump: 1 Aaron Gillies, 2 Vicky Stirling, 3 Danni Johnston

Ladies High Jump: 1 Danni Johnston , 2 Arran Gillies, 3 Jess Robinson

Ladies Shot Putt: 1 Dana Gowans, 2 Danni Johnston, 3 Kirsty Dewar